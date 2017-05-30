نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع السياحة بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان , في مكتبه بالإمارة اليوم , مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة جازان رستم بن مقبول الكبيسي و عدد من منسوبي الهيئة الذين قدموا للسلام على سموه، وتهنئته بشهر رمضان المبارك.

وتسلم سموه خلال اللقاء التقرير السنوي لنشاطات الهيئة والأعمال التي تنفذها في مختلف المجالات التابعة لها.

وأعرب سمو نائب أمير منطقة جازان عن سعادته بما استمع إليه ،وما تضمنه التقرير من إنجازات ، سائلاً الله العلي القدير العون والتوفيق وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.

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