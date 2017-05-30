 لهذا السبب يجب أن تغسل “فلتر” المكيف الداخلي مرة كل أسبوعين | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 4 رمضان 1438 هجريا, الموافق 30 مايو 2017 ميلاديا

لهذا السبب يجب أن تغسل “فلتر” المكيف الداخلي مرة كل أسبوعين

لهذا السبب يجب أن تغسل “فلتر” المكيف الداخلي مرة كل أسبوعين
فيفاء أون لاين - الرياض

حث المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” المواطنين والمقيمين بعمل صيانة دورية لأجهزة التكييف (تنظيف الفلاتر الداخلية والرادييتر الخارجي)، وذلك لأنه يُسهم في إطالة عمر المكيف وزيادة كفاءته وفي تحسين جودة الهواء.
وقالت “كفاءة”: إن غسيل مواسير التبريد الخارجية في جهاز التكييف يساعد في إزالة الأتربة؛ مما يسمح بتبادل حراري أكثر فاعلية، ويوفر في استهلاك الكهرباء.
كما أوصت بتنظيف مرشح الهواء (الفلتر) الخاص بأجهزة التكييف مرة واحدة كل أسبوعين، وبشكل منتظم لأن ذلك يسهم في توفير الطاقة.

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