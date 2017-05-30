لهذا السبب يجب أن تغسل “فلتر” المكيف الداخلي مرة كل أسبوعين

حث المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” المواطنين والمقيمين بعمل صيانة دورية لأجهزة التكييف (تنظيف الفلاتر الداخلية والرادييتر الخارجي)، وذلك لأنه يُسهم في إطالة عمر المكيف وزيادة كفاءته وفي تحسين جودة الهواء.

وقالت “كفاءة”: إن غسيل مواسير التبريد الخارجية في جهاز التكييف يساعد في إزالة الأتربة؛ مما يسمح بتبادل حراري أكثر فاعلية، ويوفر في استهلاك الكهرباء.

كما أوصت بتنظيف مرشح الهواء (الفلتر) الخاص بأجهزة التكييف مرة واحدة كل أسبوعين، وبشكل منتظم لأن ذلك يسهم في توفير الطاقة.

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