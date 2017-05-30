مدير تعليم جازان يعتمد 24 ناديًا موسمياً ضمن مشروع ” إجازتي “

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان عيسى بن أحمد الحكمي 24 ناديًا موسمياً لتفعيل برنامج ” إجازتي صيف سعيد.. ووقت مفيد”.

وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم جازان نايف بن محمد عطيف، أن برنامج إجازتي في عامه الثاني يأتي استمرارًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 المتضمنة ترسيخ القيم الإيجابية في نفوس أبنائنا بإكسابهم المهارات والمعارف والسلوكيات الحميدة ليكونوا شخصيات تتصف بروح المبادرة والمثابرة والقيادة، وتعزيزا للمكتسبات التربوية والوطنية المتحققة لبرنامج الأندية الموسمية ضمن مجموعة من البرامج المستمرة التي تحرص عليها الدولة حفظها الله وتدعمها لرعاية أبنائها وبناتها باستثمار أوقاتهم بالمفيد والنافع .

وبين أن فعاليات المشروع تقدم في خمس مسارات هي ( الترفيهي والوظيفي والسياحي والتطوعي والتقني ) .

من جانبه أوضح رئيس قسم النشاط الاجتماعي والمشرف على الأندية الموسمية محمد بن إبراهيم النعمي، أن عدد الأندية الموسمية لهذا العام أربعة أندية تم توزيعها حسب الاحتياج وهي مدرسة القصبة الابتدائية وثانوية موسى بن نصير بأبو عريش ومتوسطة وثانوية الريان ومدرسة الظبرة المتوسطة والثانوية إضافة إلى نادي موسمي للبنات بمدارس جازان الأهلية .

وأفاد أن برنامج الأندية تم توزيعه على فترتين الأولى من يوم الأحد 2 رمضان وتستمر حتى 20 رمضان الجاري ،فيما تستأنف في الفترة 8 – 19 شوال القادم ، مشيراً إلى أن الفترة الثانية تقام خلال الفترة 22 / 10 – 25 / 11 / 1438هـ ، بواقع أربع ساعات خلال شهر رمضان وخمس ساعات في الفترة المتبقية , مؤكدا حرص الإدارة على أن تقدم في الأندية أنشطة صيفية جاذبة ومفيدة.

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