خطيب الجمعة في ملعب الطائرة نموذج للمسلم الفيفي

عندما نرى ونحن في المرحلة الابتدائية رجلاً من أبناء بلدتنا وجاراً لنا يرتقى المنبر ليُلقي خطبة الجمعة وفي رمضان يتقدم ليؤمنا في صلاة التراويح فلم أكن أتوقع أنا و أبناء جيلي أن يأتي إلى ملعب الطائرة فضلاً عن أن يشاركنا في لعبتنا ويكون سادس خمسة إثنين منهم من أبنائه ويتعامل معهم في الملعب على أنهم زملاء اللعبة وليس بأوامر الأب على أبنائه بل يطيع توجيهاتهم المعروفة في اللعبة الشهيرة في فيفاء فعندما يقول له أحد أبنائه لا ترسل الكرة يلقي بالكرة في يد ولده ويعود إلى مركزه الرياضي ولسان حاله يقول سمعاً وطاعة.

كنت ألاحظ كل هذه الأحداث دون تذمر بكل تفاصيلها باستغراب يشوبه الإعجاب بالمطوع الفيفي ،وسؤال يتأرجح داخلي من أين له هذا المنهج الفريد و غير التقليدي ، فالناس في ديرتي في تلك الفترة أحد شخصين إما شخص عادي يصلي ويصوم ويلبس لباس الوزرة والشميز ويفضل أن يكون بدويا لديه جهاف (شعر طويل) أو شخص مطوع لا يسمح لنفسه بان يُلقي خطبة الجمعة أو يؤمنا في التراويح إلا ويكون بمواصفات المطوع التقليدي بالصورة التي شكّلها لنا القادمون من نجد ـ ولا أعيبها ـ ولكن مساجدنا كانت مختلفة ولم أعرف الأسباب وكان كذلك يعطي أولاده الحرية الكاملة في اختيارات حياتهم .

وكان البعض يراهن على أن أبنائه لن يكونوا مثاليين لأن أبيهم أعطاهم كامل الحرية في عمر مبكّر ولكنه حدث العكس فالاثنين الذين كانوا من أبناء جيلي يحملون البكالوريوس في الكيمياء و أحدهم ضابط والآخر في أكبر و أغنى شركة في الشرق الأوسط ، لقد نجحت التربية بالحرية للمطوع الفيفي !!!

و الأجدر بالإشادة هو أن هذا المطوع البدوي في لبسه من أكثر الناس نفعاً و إصلاحا في مجتمعه فهو يخدم الكل وليس أبناء قبيلته فحسب.

فهو الخيار الأول للمساكين والأيتام والأرامل عندما يحتاجون إلى كتابة المعاريض أو المطالبات الحكومية أو التعريف به أو كفالتهم ، إنه يطبق قول الله (وتعاونوا على البر والتقوى) وقوله تعالى( إنما المؤمنون إخوة)

إن هذا المسلم الفيفي ليس من أقاربي وليس من أبناء قبيلتي لكي أحابيه و أجامله في هذه السطور ولكنه كان أخاً لكل من يعرفه ، وبيته مفتوح للجميع ..

إنه الشيخ الخلوق الكريم سلمان مفرح يحيى المشنوي الفيفي

“أبو عبدالله”

الساكن في حقو فيفاء

والرسالة هي : أن بإمكانك أن تخدم مجتمعك و أمتك على قدر استطاعتك بدون أن يكون لك مواصفات خاصة .

و اسأل نفسك هذا السؤال : من الذي سيفقدني عندما أموت ؟

و أجب على هذا السؤال و أنت لوحدك .