أغيثوني أغيثوني يا أبناء محافظتي الا ترون ما أنا فيه ؟

أغيثوني أغيثوني

ياأبناء محافظتي الا ترون ماأنا فيه ؟

شوارعي متهالكه ومتكسره

أناراتي ليس لها وجود

أكوام النفايات متناثره في كل مكان

مشاريعي متعثره

طرقي التي كانت جميله اعطبوها وجعلوها بدون فائده مثل طريق جبل خاشر وطريق جبل طلان وطريق جبل العزه وطريق جبل الحشر وغيرها الكثير

ياأبنائي الغيورين الا ترون ماأنا فيه من أهمال بعد ماكانت مناظري خلابه و رائحتي تفوح بالهواء العليل والان رائحتي نتنه و الذباب أصواته تعالت من كل مكان كانه مجموعه نحل هارب من مربيه

أنتم رجائي بعد الله أن تقفون بجانبي وتساندوني الى أن أعود وانهض من جديد ولكن لابد أن يقتلع الفساد من جذوره حتى أعود حره كما كنت في السابق

يامحافظتي الجميله نحن معاك ونحن سندك لم نتخلى عنك نحن نطالب بمحاسبه بلديه الداير ونحن في اليوم الثامن والثلاثون من المطالبه ونحن صامدون الى أن تعودي كما كنتي في السابق جميله رئحتك تفوح بالهواء العليل النقي