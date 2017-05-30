 أمير جازان يصدر قرارات تمديد تكليف عدد من المحافظين ورؤساء المراكز | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 4 رمضان 1438 هجريا, الموافق 30 مايو 2017 ميلاديا

أمير جازان يصدر قرارات تمديد تكليف عدد من المحافظين ورؤساء المراكز

أمير جازان يصدر قرارات تمديد تكليف عدد من المحافظين ورؤساء المراكز
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان قرارات إدارية تقضي بتمديد تكليف عدد من المحافظين ورؤساء المراكز في المنطقة ، أوضح ذلك مدير العلاقات العامة والإعلام بالأمارة ياسين بن أحمد القاسم ، مبينا بأن المكلفين المدد هم:

المحافظين :
-رزاح بن حبيش الدوسري محافظ الطوال
-أحمد بن موسى أبوقرن محافظ الريث
-نايف بن ناصر لبدة محافظ العارضة
-حسن بن حسين الحازمي محافظ العيدابي
-سفر بن سعد الشهراني محافظ الحرث
-احمد بن حسن الفيفي محافظ هروب

رؤساء المراكز :
-علي بن حسن عواجي رئيس مركز وادي رزان
-ابراهيم بن عثمان شبيلي رئيس مركز الكدمي
-يحي بن محمد حمزة رئيس مركز العالية
-علي بن جابر هروبي رئيس مركز ريع مصيدة
-عبدالله بن احمد سك رئيس مركز حجن
-علي بن محمد حملي رئيس مركز الخلاوية والنجوع

من جانبهم، أعرب المكلفون المدد لهم من محافظي المحافظات ورؤساء المراكز عن خالص شكرهم وتقديرهم لهذه الثقة من أمير المنطقة، سائلين الله عز وجل أن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر لتقديم كافة الخدمات والاحتياجات للمواطنين والمقيمين بمختلف المراكز والمحافظات.

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