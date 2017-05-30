بالصور: ثانوية السفارات تحتفل بتخريج الدفعة الـ23

احتفل طلاب ثانوية السفارات بالرياض بتخرج الدفعة 23 وذلك في قاعة راية القصر للاحتفالات، بحضور عدد كبير من أولياء الأمور وضيوف المدرسة.

بدأ الحفل الذي قدمه الطالب مهند القرني بتلاوة آيات من القرآن الكريم للطالب محمد النفيعي، بعد ذلك ألقى الطالب ريان السلمي كلمة نيابة عن الطلاب الخريجين أعرب من خلالها عن سعادته بتخريج الطلاب وشكره للجميع.

بعدها ألقى د. محمد بن علي الصامل كلمة أولياء الأمور حيث وجه كلمته للطلاب الخريجين لحثهم على الجد والاجتهاد و المثابرة خلال دراستهم الجامعية، ثم اختتم الحفل بتكريم قائد المدرسة الأستاذ عبدالملك السليمان جميع الطلاب الخريجين ، وشاركه أولياء أمور الطلاب في تكريم أبنائهم وأخذ الصور التذكارية معهم ، لينتقل بعد ذلك الجميع لتناول وجبة العشاء التي أعدت بهذه المناسبة.