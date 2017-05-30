المجلس الأكاديمي لجامعة جوميلويوف اوراسيا الوطنية يمنح الأمير تركي الفيصل الدكتوراه الفخرية لجهوده وإسهامته الفكرية  

منح المجلس الأكاديمي لجامعة جوميلويوف اوراسيا الوطنية الأمير تركي الفيصل الدكتوراه الفخرية تقديرا لمساهماته الفكرية ودوره في توطيد أصر التعاون البحثي والأكاديمي بين مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية وعدد من المراكز والهيئات الدولية المختلفة، وكذلك لمشاركاته وإسهاماته في كثير من المؤتمرات والندوات واللقاءات العالمية التي تناقش وتشجع على السلام والتعاون والحوار وتبادل المعرفة.

ويتعاون مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الذي يرأس مجلس إدارته الأمير تركي الفيصل، مع مؤسسات البحث العلمي المرموقة في مختلف دول العالم، ويضمّ نخبةً من الباحثين المتميّزين، وله علاقة واسعة مع عددٍ من الباحثين المتخصّصين في مختلف المجالات البحثية، ويكرس جهوده كافة للتعاون في المجالات البحثية والأكاديمية، وبناء العلاقات العلمية مع الكثير من الجامعات والهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، وللمركز دور رائد في نشر العلم والمعرفة بين المملكة وبقية دول العالم. ويعدُّ منصةَ بحثٍ تجمع بين الباحثين والمؤسسات لحفظ العمل العلمي ونشره وإنتاجه، وإثراء الحياة الثقافية والفكرية في المملكة العربية السعودية، والعمل بوابةً وجسراً للتواصل شرقاً وغرباً.

ويحتضن المركز مكتبة الملك فيصل، ومجموعة مخطوطات نادرة، ومتحفاً إسلامياً، وقاعة الملك فيصل التذكارية، وبرنامج الباحثين الزائرين. ويهدف إلى توسيع نطاق المؤلَّفات والبحوث الحالية لتقديمها إلى صدارة المناقشات والاهتمامات العلمية، متّبعاً مساهمة المجتمعات الإسلامية في العلوم الإنسانية والاجتماعية والفنون والآداب قديماً وحديثاً.