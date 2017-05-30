تنمية الداير تطلق رحلات العمرة الرمضانية لشهداء الواجب

انطلقت صباح اليوم الإثنين الموافق 1438/9/3 اولى رحلات العمرة الرمضانية لشهداء الواجب التي تنفذها تنمية الداير خلال هذا الشهر ، برحلتين الاولى لمركز النشاط الاجتماعي بآل سعيد ومركز النشاط بالسارة والرحلة الثانية لمركز النشاط الاجتماعي بال قطيل ومركز النشاط بآل زيدان .

وقد وضح رئيس مجلس ادارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الداير الأستاذ /سلمان مفرح المالكي ان اللجنة تعتزم تسير هذا العام 8 رحلات عمرة ايمانا منها باهمية هذا البرنامج الذي يخدم شريحة كبيرة من المجتمع .