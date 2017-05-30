 تنمية الداير تطلق رحلات العمرة الرمضانية لشهداء الواجب | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

تنمية الداير تطلق رحلات العمرة الرمضانية لشهداء الواجب

تنمية الداير تطلق رحلات العمرة الرمضانية لشهداء الواجب
فيفاء أون لاين ـ الداير
انطلقت صباح اليوم الإثنين الموافق 1438/9/3 اولى رحلات العمرة الرمضانية لشهداء الواجب التي تنفذها تنمية الداير خلال هذا الشهر  ، برحلتين  الاولى لمركز النشاط الاجتماعي بآل سعيد  ومركز النشاط بالسارة  والرحلة الثانية لمركز النشاط الاجتماعي بال قطيل ومركز النشاط  بآل زيدان .
وقد وضح رئيس مجلس ادارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الداير الأستاذ /سلمان مفرح المالكي  ان اللجنة تعتزم تسير هذا العام 8 رحلات عمرة  ايمانا منها باهمية هذا البرنامج الذي يخدم شريحة كبيرة من المجتمع .

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