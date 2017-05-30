انطلاق بطولة التنمية لشهداء الوطن بالداير

انطلقت بمحافظ الداير بطولة التنمية لشهداء الوطن والتي تنظمها لجنة التنمية الإجتماعية بالداير على ملعب التنمية بحي المضبعة بمشاركة 13 فريقا من مختلف محافظات ومراكز القطاع القطاع الجبلي يوم السبت الماضي.

وبين مفرح علي المالكي المدير التنفيذي للجنة والمشرف على البطولة أنها تحظى بدعم ورعاية عدة جهات حكومية ويشارك فيها أكثر من 100لاعب وحكم واداري وهناك مركز إعلامي متكامل ينقل المباريات بالصوت والصورة لجميع الصحف وبشكل يومي.

ودعا الجماهير الرياضية للحضور والمتابعة والاستمتاع بالبطولة حيث توجد مدرجات مهيأة لذلك.

الجدير ذكره أن الراعي الرسمي للبطولة هو مصانع حيان الكبيشي والراعي الماسي الغرفة التجارية الصناعية بجازان والراعي الذهبي سلطان مول والرعاة الفضيون الماسية للطباعة والدروع ومطعم جوهرة الداير.