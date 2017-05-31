مركز المعلومات يرصد مجزرتين جديدتين ارتكبيتها ميليشيا الحوثي مساء الامس بتعز 

يتصاعد القصف الموجه على مدينة تعز من قبل قوات الحوثي وعلي عبدالله صالح وطوال الايام الماضية تساقطت عشرات قذائف من دبابات ومدفعية قوات الحوثي وصالح المتمركزة في الحوبان ومرتفات تعز الشرقية ومنذ 21 مايو كثفت هذه القوات قصفها على المدنيين وبالذات على تجمعات سكنية معروفه وبشكل ممنهج حيث تستهدف مدفعية الحوثي وصالح كل تجمع واضح كما افاد سكان محليين ومراقبين في الميدان اعتمد عليهم مركز المعلومات واكدوا ان قصف الحوثي وصالح استهدف بشكل مباشر تجمعات اطفال في احباء مكتضه كانوا يتجمعون في اماكن محدده يتوفر فيها الضؤ بسبب انعدام الكهرباء الامر الذي يجعل الاستهداف واضحا
واحدث .
مجزرتين في تعز الأولى في المدينة السكنية غرب تعز الساعة العاشرة ليلا من يوم الاثنين الموافق 29_5_2017م
ذهب ضحيتها قتيل وستة جرحى وهم:-
القتيل :-
1- فاضل عبدالسلام دائل عبدالله 15 سنة
الجرحى وهم :-
1- شيماء علي أحمد قائد 8 سنوات
2- سيف أحمد غالب دبوان 7 سنوات
3- عبالرحمن أحمد حسن 12 سنة
4- أحمد عبدالسلام دائل عبدالله 11 سنة
5- هارون أحمد غالب دبوان 25 سنة
6_ زهور غالب قائد فرحان 24 سنة
أما الثانية فكانت من نصيب حي الجمهوري الأسفل وكانت في الساعة 11:20 مساءا من يوم الاثنين الموافق 29_5_2017م ، وكانت الأكثر دموية حيث ذهب ضحيتها طفل واحد قتيل وعشرة جرحى معظمهم أطفال بعضهم جراحاته خطيرة جدا
القتيل :-
1- رماح وسيم محمد علي خالد 9سنوات
الجرحى :
1- هشام عبدالمؤمن محمد محمد سعيد
2- محمد خالد محمد صغير 11 سنه
3- فريد عبدالله محمد احمد البريهي 10 سنوات
4- علي خالد حسين ناجي 9 سنوات
5- عمرو خالد حسين ناجي 8 سنوات
6- نورالدين فارس محسن علي
7- قائد مفيد قائد الصبري 11 سنة
8 – يوسف سمير سيد الناظر 7 سنوات
9 -محمد مفيد قائد الصبري 35 سنة
10- عبدالمؤمن محمد محمد سعيد 55 سنة
وتضرر منزل علي محمد محمد سعيد الصبري وأتلف جزء من الأثاث في الدور الثاني
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