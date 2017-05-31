مركز المعلومات يرصد مجزرتين جديدتين ارتكبيتها ميليشيا الحوثي مساء الامس بتعز 

واحدث .

مجزرتين في تعز الأولى في المدينة السكنية غرب تعز الساعة العاشرة ليلا من يوم الاثنين الموافق 29_5_2017م

ذهب ضحيتها قتيل وستة جرحى وهم:-

القتيل :-

1- فاضل عبدالسلام دائل عبدالله 15 سنة

الجرحى وهم :-

1- شيماء علي أحمد قائد 8 سنوات

2- سيف أحمد غالب دبوان 7 سنوات

3- عبالرحمن أحمد حسن 12 سنة

4- أحمد عبدالسلام دائل عبدالله 11 سنة

5- هارون أحمد غالب دبوان 25 سنة

6_ زهور غالب قائد فرحان 24 سنة

أما الثانية فكانت من نصيب حي الجمهوري الأسفل وكانت في الساعة 11:20 مساءا من يوم الاثنين الموافق 29_5_2017م ، وكانت الأكثر دموية حيث ذهب ضحيتها طفل واحد قتيل وعشرة جرحى معظمهم أطفال بعضهم جراحاته خطيرة جدا

القتيل :-

1- رماح وسيم محمد علي خالد 9سنوات

الجرحى :

1- هشام عبدالمؤمن محمد محمد سعيد

2- محمد خالد محمد صغير 11 سنه

3- فريد عبدالله محمد احمد البريهي 10 سنوات

4- علي خالد حسين ناجي 9 سنوات

5- عمرو خالد حسين ناجي 8 سنوات

6- نورالدين فارس محسن علي

7- قائد مفيد قائد الصبري 11 سنة

8 – يوسف سمير سيد الناظر 7 سنوات

9 -محمد مفيد قائد الصبري 35 سنة

10- عبدالمؤمن محمد محمد سعيد 55 سنة

وتضرر منزل علي محمد محمد سعيد الصبري وأتلف جزء من الأثاث في الدور الثاني