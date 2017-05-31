قبيلة بني حمد بالطوال تشيع شهيد الواجب الرائد عبدالله حمدي

شيعت قبيلة الحمدي شهيد الواجب الرائد عبدالله بن شيبان العامري الذي استشهد في ميدان الشرف والبطولات في أحداث عاصفة الحزم وإعادة الأمل دفاعا عن أمن وحدود الوطن والذود عن مقدساته في الحد الجنوبي.

و قد تمت موارات جثمان الشهيد في مسقط رأسه بقرية شعب الذيب التابعة لمحافظة الطوال وتقدم المشيعيين اللواء ناصر بن سعيد القحطاني رئيس اللجنة الأمنية ومدير شرطة منطقة جازان والعميد ركن تركي عبدالاله التركي مدير مركز العمليات المشتركة بالطوال والعميد ركن محمد خليل أبو ديه مدير الشؤون المدنية بقوة جازان والعقيد ركن أحمد القحطاني قائد إشارة قوة جازان والمقدم سعد مبارك الدوسري قائد سرية قيادة القوة ورئيس رقباء فهد حسن حكمي مكتب الشهداء والمصابين بقوة جازان ووكيل محافظة الطوال جابر محمد عواف الصلاة على شهيد الواجب .

وكان “الحمدي” يقوم بمهامه العسكرية على الحدود الجنوبية للمملكة، مع زملائه المرابطين من القوات العسكرية والأمنية ضد ميليشيات “الحوثي- صالح”، قبل أن يلبي نداء ربه.

وقدم القحطاني رئيس اللجنة الأمنية تعازي سمو أمير المنطقة محمد بن ناصر لأسرة الشهيد، سائلاً الله – تعالى – أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما نقل العقيد ركن أحمد بن علي القحطاني قائد الإشارة وممثل قوة جازان تعازي سمو سيدي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة ومعالي قائد القوات البرية وقائد المنطقة الجنوبية وسعادة قائد قوة جازان لأسرة الشهيد.

وعبّر الشيخ علي بن شيبان العامري رئيس محكمة الإستئناف بمنطقة جازان شقيق الشهيد عن مشاعر الفخر، لكون أخيه استشهد في سبيل الدفاع عن دينه ووطنه، وهو مطلب لكل المرابطين. وأضاف أنه سجّل اسمه ضمن الشهداء الأبطال ولن ينساهم التاريخ.

وأضاف الشيخ علي بن شيبان العامري عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو أمير منطقة جازان ولنائبه ولكل من شاركهم العزاء في فقيدهم ويأتي ذلك كدليل على الاهتمام الدائم بمنسوبي الجهات الأمنية في كل محافظات المنطقة، مشيرين إلى أن أخيهم استشهد في ميدان العمل والعز وخلال أداء عمله ومساهمته بحفظ الأمن في هذا الوطن الغالي على الجميع .

وتحدث ابن الشهيد الأكبر عبدالرحمن وهو أحد المرابطين في الحد الجنوبي عن فخره باستشهاد والده ، وقال: الحمد لله والشكر على قضائه وقدره، والحمد لله أنه استشهد وهو يحمي تراب الوطن، وأفتخر أنا وعائلتي وكافة أسرتي بأنه استشهد وهو يدافع عن الدين والمليك والوطن، ونسأل الله له المغفرة.

فيما عبر أبناء وأشقاء الشهيد العامري عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد الرائد عبدالله شيبان الذي عرف عنه أقدامه وجسارته والتي دامت طيلة فترة عملة بالقوات المسلحة حيث انه كان على وشك التقاعد ولكنه آثر أن يستمر في العطاء لوطنه مدافعاً مقدماً روحه ودمه فداء للدين والوطن وذلك بشهادة زملائه الذين قدموا تعازيهم ومواساتهم حيث ذكروا مأثر ومناقب الشهيد حتى اخر أيامه التي كانت حافلة بالرجولة والبطولات داعين الله أن يتقبله من الشهداء وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

وأكد الشيخ يحيى أحمد جعبور شيخ قرية شعب الذئب بمحافظة الطوال بمنطقة جازان، أن الشهيد الرائد عبدالله شيبان العامري يُعد الشهيد الأول من القبيلة والثاني من قرية شعب الذئب وهذا فخر لكل من ينتمي إلى هذه الدولة المباركة، أن يموت شهيدًا وقد بذل الغالي والنفيس لحفظ الأمن وتحقيقًا لاستقرار الحدود ولصد أي عدوان وكافة أبناء قريتي في خدمة الوطن.

حضر التشييع الشيخ أحمد بن عيسي الحازمي مديرا عاما فرع الوزارة بمنطقة جازان والشيخ عمر عبدالله يعقوب ناشب حمدي شيخ شمل بني حمد آل عيسى بالطوال ورئيس مركز بلغازي عبدالله علي حمدي ورئيس مركز الجوة بفيفاء عبدالله محمد الظافري وعدد من المشائخ والعرفاء مدير شرطة محافظة الطوال المكلف النقيب محمد دغريري وعدد من القيادات العسكرية وعدد من المشائخ والقضاة .