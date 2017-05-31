 البلوقرانا يهزم الجيش والرعب يتغلب على انجلترا في بطولة التنمية بالداير | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

البلوقرانا يهزم الجيش والرعب يتغلب على انجلترا في بطولة التنمية بالداير

البلوقرانا يهزم الجيش والرعب يتغلب على انجلترا في بطولة التنمية بالداير
فيفاء أون لاين -الداير (بني مالك)

ضمن بطولة شهداء الوطن على ملعب التنمية بحي المضبعة والتي تنظمها لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالداير تواصلت فعاليات البطولة بمباراتين اقيمت أمس الثلاثاء .

في المباراة الأولى تغلب فريق البلوقرانا على فريق الجيش بنتيجة ٩ – ٢ وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة اللاعب عبدالله جبران من فريق البلوقرانا.

وفي المباراة الثانية استطاع فريق الرعب تجاوز فريق انجلترا بنتيجة ٢-١ وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة اللاعب عوض مفرح من فريق الرعب.

وفي سياق ذلك دعت اللجنة المنظمة للبطولة الراغبين في الحضور ومشاهدة المباريات من أرض الملعب عن اطلاق برنامج ثقافي ومسابقات وجوائز عينية ثمينة كل ليلة ومسابقات الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة هدية منها للجماهير الرياضية وتحفيزا على الحضور والاستمتاع بأجواء البطولة وسيتم الاعلان عن الفائزين وتسليمهم الجوائز ضمن الاخبار الاعلامية التي تبثها اللجنة.

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