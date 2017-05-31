نفحات رمضانية (4-30)

هبت هبوب الجنة وتسللت نسائمها من خلف ركن الصيام كيف لا وقد تزينت الجنة للصائمين وفتّحت أبوابها ؟ أما ترى الناس زرافات ووحدانا وقد هرعوا مهرولين وتزاحموا محتشدين على بوابته لاستقباله بقلوب خاشعة ونفوس متعطشة وأبصار مشدودة نحو هلاله

لقد استعدوا له بكل جوارحهم فعدلوا نظامهم الغذائي وفق مطالبه وشروطه وحبسوا نفوسهم خلف أسوار أوامره وعدلوا منظومة حوائجهم الضرورية من الأكل والشرب والنكاح سمعا وطاعة لله تبارك وتعالى دون أن يراقبهم أحد أو يخافوا من أحد وإنما استجابوا طواعية دون إكراه وتناغموا مع الغيب وجعلوا رب الغيب والشهادة رقيبا عليهم فكان عملهم معه مباشرة ولذلك قال ” كل عمل إبن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به …..”

نعم كل عمل الصائمين له تعالى خالصا وخاليا من الرياء رغبة لماعنده

و قال الشيخ محمد الشعراوي في ذلك ” أن الصوم هو العمل الذي لا يمكن أن يكون فيه شريك لله “

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