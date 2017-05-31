بلدية الداير تواصل إنارة الشوارع والأحياء ابتهاجا بالشهر الكريم

تواصل بلدية محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان جهودها في تشغيل الإنارة في الطرقات الداخلية والأحياء بالمحافظة وذلك ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك.

وأنهت البلدية من انجاز إنارة الشارع العام وتحسين المداخل وتجميلها بتركيب أكثر من 500 عمود و200 كشاف ليد تضاء على الجبال مواكبة للشهر الفضيل وضمن خطتها لمواصلة العمل في تشغيل كافة الطرقات الرئيسية والفرعية .

وقال رئيس بلدية الداير المهندس غصاب بن نايف العتيبي إن البلدية تهدف إلى إنارة معظم الأحياء السكنية لتسهم في تعزيز عناصر البنية الأساسية والجوانب الأمنية والجمالية للمحافظة موجها في الوقت ذاته المقاولين إلى مضاعفة الجهود لإنجاز أعمال الإنارة على أكمل وجه.

مشيرا إلى أن البلدية تسعى من خلال ذلك إلى مواكبة التطور بتحسين مستوى مختلف أنواع الخدمات التنموية للمحافظة من خلال إعداد استراتيجية مدروسة لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية.