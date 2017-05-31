رمضان في مشهد الحياة (جرة )

جيء بها من سوق الفخار ، جرةٌ بلون النار المستعرة المشتعلة لكنها تحفظ الماء الذي يطفئ النار ويطفئ العطش ، شكلها جذاب بعنقها الجميل ، جيء بها على حمار موضوعة في شباك مع أخت تداولها في الجانب الآخر على ظهر الحمار ، وإن كانت واحدة وضعوا لها ثقلاً يناظرها حتى لاتقع ، هي جرة الماء ، وهي التي تروي كل ظمآن في شعبان ورمضان وفي كل الشهور ، يحملها من البئر إلى البيت حمار ، إن أرادوا ماءها باردًا وضعوها تحت شجرة ووضعوا على ظهرها خيشًا كي يحميها من الحرارة ، ووضعوا على عنقها غطاء كي يمنع دخول كل ملوث للماء من الدخول ، كانت الجرة عنوانًا جميلاً من عناوين البيوت والساحات ، وكانت من أشهر الأشياء التي حملتها الدواب لأن فيها الحياة ، كان لها في رمضان عناية خاصة فهي حاملة الماء حين يأتي موعد الإفطار ، وهي حاملة الماء عند الطبخ وإشعال التنانير ، كانت الجرة وأخواتها عنوانًا للبساطة وسهولة المعيشة ، لم تكن بحاجة إلى صيانة أو تبديل قطع من مكوناتها ، بل تحتاج إلى قليل من الاسمنت لسد الكسور البسيطة أو العميقة ثم تعود لمزاولة مهامها ، وعندما يسقطها الحمار فتصبح عديمة الفائدة تسقط مهامها ويعاقب الحمار بالذهاب إلى السوق لجلب غيرها ، كان للجرة مع رمضان ذكريات جميلة ليس للشرب منها ؛ بل لأن الآبار تتحرك مياهها في الليل ليقوم الناس بالسقيا ليلاً في الليالي المباركة .

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