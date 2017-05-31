نادي البخاري بالخرج يرفع وعي المجتمع بالقياسات الصحية للضغط والسكري

نفذ نادي الحي بثانوية الإمام البخاري بمحافظة الخرج مساء أمس برنامج لتعزيز الصحة لتوعية المجتمع بالقياسات الصحية خصوصا ” الضغط والسكر ” التي غالباً ما تكون متذبذبة في شهر رمضان المبارك لإختلاف الوجبات ومواعيدها ومواعيد الأدوية لمن يعانون من مرض السكري وضغط الدم.

وتأتي هذه الحملة ضمن مهرجان إجازتي سعادتي 2 الذي أعلنه تعليم الخرج وأطلقه الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار ويستهدف المجتمع والشباب من خلال برامج مصممة بناء على المناسبات والحاجة التي يتم دراستها وإقرارها من فرق العمل في الأندية المشاركة بمحافظة الخرج ومحافظة الدلم والمراكز الأخرى.

وقد أوضح قائد نادي الحي بثانوية الإمام البخاري الأستاذ فرحان العنزي أن هذا البرنامج ضمن باكورة البرامج التي أطلقها نادي الحي ينفذها مشرفي النادي في شهر رمضان المبارك, وباقة أخرى من الفعاليات والبرامج ستنفذ بمشيئة الله خلال شهر شوال وذي القعدة المقبل.

وأكد العنزي أن النادي استشعر اهمية توعية المجتمع بالقياسات الصحية ضمن برامج تعزيز الصحة, فتم تنفيذ البرنامج من أجل طمأنة المجتمع, وتقديم النصائح لهم, وتوعيتهم بأهمية البقاء على اطلاع دائم ومستمر بقياساتهم الصحية من أجل فهم وإدراك المتغيرات لا سيما وأن شهر رمضان المبارك يتغير فيه النظام الغذائي بالكامل وتكثر فيه الأطعمة السكرية وبعض الناس ربما يعاني من إرهاق بدني مع الصيام ويصبح لديه خلل قد يصيبه لا قدر الله بأمراض مالم يعي ويدرك بعض السلوكيات الغذائية في الإفطار وما بعده وكيفية التعامل مع النظام الغذائي الرمضاني.