القحطاني ينهي دبلوم الفيفا في الادارة الرياضية

حصل الأستاذ سالم بن سحمي القحطاني على ( دبلوم الفيفا ) الشهادة المهنية في الإدارة الرياضة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والذي تقدمه جامعة القاهرة بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.

وأقام مركز البحوث والدراسات التجارية بجامعة القاهرة حفل تخرج للدارسين بالبرنامج، بإشراف الدكتور إيهاب أبو عيش عميد كلية التجارة والدكتور وائل قرطام رئيس قسم أدارة الاعمال بالكلية والمنسق العام للبرنامج والدكتور عبد العزيز هاشم مدير مركز البحوث والدراسات التجارية وبحضور السيد بيير للفراش المنسق العلمي العام في المركز الدولي للدراسات الرياضية التابع للفيفا ،وحضر الحفل وزير الرياضة الأسبق العامرى فاروق وحمادة صدقى مدرب منتخب مصر للشباب واحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق وعميد لا عبى العالم والذين قاموا بتسليم شهادات التخرج للدارسين، شهد الحفل حضور محمد الماشطة المستشار القانوني لأتحاد الكره المصري.