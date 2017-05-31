مجموعة سعودية تفوز بجائزة دولية كأفضل مبادرة للتوعية المجتمعية

حصدت مجموعة سواحل السعودية لإعلام ريادة الأعمال جائزة القيادة المتميزة في تحديث المجتمع وأفضل مبادرة للتوعية المجتمعية بالمسابقة الدولية “جولدن جلوب تايجر” لعام 2017، والتي أقيمت بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأعربت رئيس رئيس مجلس إدارة مجموعة سواحل السعودية لإعلام ريادة الأعمال الناشر ورئيس التحرير الأستاذة الجوهرة بنت تركي العطيشان عن سعادتها بالفوز بجائزة القيادة المتميزة وأفضل مبادرة للتوعية المجتمعية، مبينةً بأن الجائزة تعد تقديراً للأفراد والمؤسسات في مجالات التسويق، والعلامات التجارية، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، ودورهم في تحديث المجتمع والتعليم والحياة الأكاديمية عبر مستويات القيادة من الأفراد والمنظمات التي تؤمن بأن التميز ليس هو النهاية وأن الأهداف هي محطة و معلم من معالم الرحلة وليس نهايتها.

وبينت العطيشان بأن مجموعة سواحل السعودية تعد أول من أخذ زمام المبادرة بنشر المعلومات المتعلقة بتعزيز فكرة ريادة الأعمال؛ حيث كانت الفكرة آنذاك جديدة تمامًا، وكان الهدف هو الاستدامة الاقتصادية من خلال تنمية الموارد البشرية، ليس في المملكة العربية السعودية وحدها، ولكن في البلاد الناطقة بالعربية ككل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فتأسست وبدأت عملها عام 2008؛ لتصبح الآن مجموعة كبرى لها منابر متعددة للنشر.

وأشارت العطيشان إلى أن المجموعة اتخذت زمام المبادرة بالتوجه إلى الشباب؛ من أجل نشر ثقافة العمل الحر وتشجيع ريادة الأعمال في المنطقة، موضحةً بأن المجلة تهدف إلى توفير مصادر المعلومات حول ريادة الأعمال، ونشر الخبرات الناجحة للأفراد والمؤسسات، وتوفير المعلومات عن كيفية اختيار حق الامتياز والحصول عليه، والمساهمة في خفض معدلات البطالة بين الشباب، وتأهيل الشباب لتأسيس المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

يذكر بأن مجموعة سواحل تعد المؤسسة الإعلامية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتخصصة في “ريادة الأعمال” وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة، سواء من خلال وسائل الإعلام التقليدية المطبوعة أو الجديدة والنشر الإلكتروني، وتتميز بريادتها في المنطقة عبر تقديم معلومات متخصصة عن مباشرة الأعمال الحرة والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعمل وفق أعلى المعايير المهنية، وتهدف إلى ابتكار وتعزيز التوجه الريادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لينتهي ذلك بتحويل بلاد المنطقة إلى مجتمعات ريادة أعمال.



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