 أكثر من ٢٠٠ طالب في انطلاقة النادي الموسمي بابو عريش بثانوية موسى بن نصير  | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

أكثر من ٢٠٠ طالب في انطلاقة النادي الموسمي بابو عريش بثانوية موسى بن نصير 

أكثر من ٢٠٠ طالب في انطلاقة النادي الموسمي بابو عريش بثانوية موسى بن نصير 
فيفاء أون لاين ـ جازان
شهدت انطلاقة النادي الموسمي  بابو عريش بثانوية موسى ين نصير حضورا كثيفا للطلاب  واولياء الامور  مع بداية اعلان النادي الموسمي لفتح ابوابه امام الطلاب في صيف هذا العام ١٤٣٨
وشهد اليوم الاول اقامة البطولة التنشيطية باسم الشهيد محمد بن علي ال سلطان  مشاركة ثمان فرق من البراعم كانطلاقة للنادي الموسمي
وقد انطلاق البطولة التنشيطية اعلن قائد النادي الاستاذ زكريا راجح انطلاق فعاليات النادي الموسمي من خلال الكلمة التي
القاها  مهنئا الجميع بالشهر الكريم .ومرحبا بالطلاب واولياء امورهم .
وفي  ختام  البطولة التنشيطية تم توزيع الميداليات والجوائز للفائزين
الجدير بالذكر ان فعاليات النادي الموسمي لهذا العام ١٤٣٨ ستكون ضمن خمسة مسارات وهي الترفيهي والسياحي والتطوع والنوظيف والتقني .
وسيواصل النادي الموسمي فعالياته خلال شهر رمضان الى تاريخ ٢٠..٩..١٤٣٨
وتستانف الفعاليات بالعودة في تاريخ ٨..١٠..١٤٣٨ الى تاريخ ٢٥..١١..١٤٣٨

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