2464 طالبا ينتظمون على مقاعد قياس بالخرج

انطلقت مساء أمس الأول في ثانوية ابن عثيمين بمحافظة الخرج اختبارات التحصيلي التي يقيمها المركز الوطني للقياس والتقويم بالتعليم العالي ضمن الإختبارات المجدولة للمركز للعام الدراسي الحالي. وقد أدى 1232 طالبا إختباراتهم مساء الإثنين والثلاثاء, فيما ينتظم مساء اليوم وغداً الخميس 1232 طالباً في الإختبارات ليصبح إجمالي عدد الطلاب المختبرين 2464 في 4 ليالي إنطلقت إختباراتهم العاشرة مساءً وانتهت الواحدة فجراً. وقد أوضح رئيس المركز الأستاذ فهد بن عبدالرحمن التميمي أن المركز يعمل بناء على التعليمات المبلغة من قياس من حيث دقة المواعيد والتعليمات, وإلتزام فريق العمل بالمهام المحددة لهم من إشراف واستقبال وكنترول ومراقبة, وسارت كافة الأعمال خلال الفترة الماضية على أكمل وجه بفضل الله. وأكد التميمي أن المركز قام بتوزيع الطلاب على 28 عموداً يتم استقبالهم منذ الحضور والتحقق من هوياتهم وتوفير كافة المستلزمات لهم على مقاعدهم المحددة مسبقاً من المركز الوطني للقياس والتقويم, وتم تهيئة كافة الأجواء لهم لتأدية الإختبارات في بيئة هادئة ومميزة.

وأشار التميمي إلى أن فريق العمل يتكون من 36 شخصا, يعمل بجانبهم فريق للخدمات المساندة وتم التعاقد مع أمن لتأمين الدخول والخروج إضافة إلى توفير المركز لممرض من أجل مواجهة أي حالات طارئة لا قدر الله, وقام المركز بتأمين المياه والإحتياجات التي يطلبها ويحتاج إليها الطلاب أثناء تأدية الإختبار.