 التدريب التقني يحذر المعاهد الأهلية من تشغيل مخالفي نظام العمل وقبولهم في الدورات | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

تزامناً مع حملة وزارة الداخلية "وطن بلا مخالف "

التدريب التقني يحذر المعاهد الأهلية من تشغيل مخالفي نظام العمل وقبولهم في الدورات

التدريب التقني يحذر المعاهد الأهلية من تشغيل مخالفي نظام العمل وقبولهم في الدورات
التقنية
فيفاء أون لاين ـ الرياض

 

حذرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المعاهد والمراكز الأهلية وجميع المشغلين بالكليات والمعاهد والمقاولين المنفذين للمشاريع تحت التنفيذ من تشغيل العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل، وذلك ضمن حملة وزارة الداخلية “وطن بلا مخالف” والتي أطلقها سمو ولي العهد ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف.

 

وشددت المؤسسة في تعميم لها على كافة المقاولين وشركات الصيانة والتشغيل المتعاقدة مع المؤسسة بضرورة الالتزام بقوانين الإقامة وأنظمة العمل بالبلاد، والتدقيق في وثائق العمالة، إضافة إلى عدم قبولهم في الدورات بالمراكز والمعاهد الاهلية والبالغ عددها نحو 1000 منشآه أهلية.

 

وبينت المؤسسة أنها ألزمت الكليات التقنية في جميع المدن والمحافظات بوضع حملات ملفتة للطلاب أثناء إقامة الندوات والمحاضرات المنفذة بداخل الكليات تماشياً مع الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف”.

 

وكانت الحملة قد بدأت من 1/ 7/ 1438هـ بالمهلة الممنوحة للوافد المخالف للمغادرة إلى بلده من تلقاء نفسه، وعلى حسابه الخاص خلال 90 يوماً تنتهي بنهاية رمضان الجاري ويستفيد من الحملة المتأخرون من المغادرة من القادمين بتأشيرات (الحج، والعمرة، الزيارة، عبور)، ومن يحمل إقامة نظامية في البلاد وانتهت صلاحيتها ولم يقم بتجديدها. ​

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