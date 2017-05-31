 86% يعانون من التعثر المالي، والقروض الأكثر تعثرا بـ 44%

كشف ملتقى عرسان جدة بأن 86% من الشباب يعانون التعثر المالي، مشيراً إلى أن المنهجية الأمثل للإدارة المالية الشخصية تتطلب وعي ذاتي ورغبة الفرد في تطوير الجوانب المالية الشخصية.

حيث دعا نائب الرئيس للتسويق والمسؤولية المجتمعية في مجموعة سدكو القابضة الأستاذ عمرو أحمد باناجة العرسان لتعلم مهارات الوعي والتخطيط المالي لإدارة حياة مالية مستقرة.

جاء ذلك خلال ملتقى عرسان جدة ١٤٣٨ والذي نظمته الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة ضمن فعاليات مهرجان فرح جدة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وحذر باناجة العرسان من القروض والتي تعد الأكثر تعثرا بنسبة 44%، موضحاً بأن السلفات تأتي في المرتبة الثانية بنسبة 34% تليها البطاقات الائتمانية بنسبة 22%، مبيناً بأن النسبة المرتفعة للتعثر في القروض لها عادةً عواقب عدة من أهمها تقرير ائتماني غير سليم يؤثر على الحصول على قرض آخر أو الحجز على الممتلكات.

واستعرض عمرو باناجه الأدوات التي يعمل عليها برنامج ريالي لمساعدة الأفراد في التصرف بمسؤولية فيما يتعلق بالاقتراض والتاريخ الائتماني، بالإضافة إلى الادخار والتخطيط من أجل الاستثمار، مبيناً بأن المنهجية الأمثل للإدارة المالية الشخصية تتطلب وعي ذاتي ورغبة الفرد في تطوير الجوانب المالية الشخصية. ونحن في ريالي نوفر ذلك من أجل غداً أفضل وحياة أكثر استقراراً وسعادة للفرد والمجتمع.

واستعرض باناجة مهارات السيطرة على مصاريف الزواج، مبرزاً الأخطاء الشائعة في مصاريف الزواج، وأن الحياة الزوجية الآمنة والسعيدة تتطلب زيادة الوعي المالي.

كما تناول مهارات التخطيط المالي والميزانية الشخصية، مبرزاً أهمية إدراك معنى العيش بكرامة من خلال امتلاك الموارد المالية الكافية التي تمكّن الشخص من عيش حياةٍ ذات جودة مرضية والشعور بالأمان الذي يحقق أحلامه، وتعلم أهمية الاستقلال المادي عبر الاعتماد على النفس والسيطرة على أمور الحياة والقدرة على تحقيق الأحلام والشعور بالأمان والتقدير العالي للذات، وتحديد الأهداف المستقبلية المرتبطة بالنواحي المالية والتخطيط لها، والقدرة على وضع ميزانية شخصية والالتزام بها مع ترتيب الأولويات.

وأبرز باناجة أهمية الادخار وأثره الايجابي على الحياة، وإدراك قيمة المال، والقدرة على التعامل مع الفوائض المالية المدخرة، والاستفادة من المدخرات في تحقيق الأهداف طويلة المدى.

يذكر بأن ملتقى عرسان جدة الخامس والذي تنظمه الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة ضمن فعاليات مهرجان فرح جدة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة يهدف لتأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج بالمعارف والمهارات والاتجاهات لبناء أسرة آمنة مستقرة في ظل المتغيرات المعاصرة، حيث سعى الملتقى لإكساب المشاركين المعارف في الأحكام الشرعية للزواج وتطوير مهارات التواصل الفعال لدى الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، فضلاً عن تزويدهم بمهارات التهيئة النفسية للحياة الزوجية، وتنمية مهارات ومعارف واتجاهات الشباب والفتيات المقبلين على الزواج في الجانب الاجتماعي، وتبصير المشاركين بالملتقى بالسلوكيات الصحية في الحياة الزوجية، إلى جانب تنمية قدرات المشاركين بالملتقى على التخطيط المالي السليم للأسرة.

يشار إلى أن الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة تسعى لتقديم الإرشاد والتوجيه الأسري للعرسان وتأهيلهم أسرياً وتبصيرهم في كل ما يتعلق بالحياة الزوجية، حيث تعتبر هذه الدورات بمثابة جرعة واقية من شبح الطلاق والمشاكل الأسرية ونشر ثقافة تأهيل الشباب والفتيات ما قبل الزواج.

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