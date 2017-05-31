وزارة التعليم تخصص 6 أندية موسمية وحي بوادي الدواسر ضمن برنامج “إجازتي”

خصصت وزارة التعليم 6 أندية موسمية وأندية حي، لإدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، للطلاب والطالبات خلال الإجازة الصيفية الحالية ضمن برنامج ” إجازتي ” الذي أطلقته الوزارة .

وأفاد مدير التعليم بالمحافظة صقر بن فهاد الصقر أن تلك الأندية تضم العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية التربوية التي يشرف عليها وينفذها تربويين يمتلكون خبرات في المجالات التربوية والأنشطة الطلابية ، مؤكدا أن الإدارة حرصت على إقامة الأندية في المدارس التي تحتوي على مرافق للأنشطة الطلابية متعددة، وسعت إلى توزيعها جغرافياً لتشمل أرجاء المحافظة ، مشيراً الى ان برمجها ستكون منسجمة مع رؤية المملكة 2030 بما يسهم في توفير الدعم التعليمي والترفيهي للطلاب والطالبات عبر برامج وأنشطة متنوعة تنمي فكرهم وتعزز انتمائهم لوطنهم.

وابان الصقر ان تلك الأندية ستقدم فعالياتها في خمسة مسارات : ترفيهي، ووظيفي ، وسياحي ، وتطوعي ، وتقني ، وسيكون العمل في تلك الاندية على فترتين ، الأولى من 2 – 20 رمضان الجاري وتستأنف عملها خلال المدة من 8 – 19 شوال القادم ،فيما حدد للفترة الثانية الفترة 22 / 10 – 25 / 11 / 1438 هـ .