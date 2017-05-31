“العمل والتنمية الاجتماعية”: إيداع 1.5 مليار ريال مساعدات مقطوعة لـ 857 ألف حالة خلال شهر رمضان

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأحد الماضي، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك، والتي تشمل المعاشات الضمانية وكذلك المساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وذلك بعد إعلان الوزارة دمج تلك الاستحقاقات في حساب واحد وصرفها دفعة واحدة بدايةً من شهر رمضان الحالي.

وأبان وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين والمستفيدات بلغت 1.493.054.591 ريال، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

وأضاف الدكتور الشافي، أن عدد الحالات التي تم إيداع مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لها للشهر الحالي بلغ 857.212 حالة، حيث تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم.

يشار إلى أن معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص قد وجه بدمج صرف المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء في حساب واحد بحيث يتم الصرف للمستفيدين والمستفيدات دفعة واحدة اعتباراً من بداية شهر رمضان الحالي.