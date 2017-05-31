“زمزم” توصي الصائمين بتناول التمر في بداية الإفطار لاحتوائه على العديد من الفوائد

أوصت جمعية زمزم للخدمات الصحية التوعية الخيرية الصائمين بضرورة البدء بتناول التمر في وجبة الإفطار، تأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان يعجل فطره على تمرات وماء، إضافة إلى الفوائد العديدة الذي يحتوي عليها التمر.

وأكدت إدارة التوعية الصحية ضمن سلسلة “صحتك في رمضان” بأن “التمر” يحتوي على فيتامين (أ) و(ب2)) و(ب3) و(د) وحمض الفوليك الأمر الذي يجعله مميزاً في الوقاية من الأمراض، فضلاً عن إعطاء المناعة للجسم لاحتوائه على الزنك.

وأكدت الجمعية بأن التمر يحتوي على المغنيسيوم الذي يساعد على امتصاص الطعام، فضلاً عن كونه أيضاً مفيداًً للعظام والأسنان لاحتوائه على الكالسيوم، في الوقت الذي أوصت فيه الأشخاص الذين يعانون صعوبة في الهضم بتناول التمر للمساعدة على التخلص من الفضلات.

يذكر بأن جمعية زمزم تدشن حملتها التوعوية “صحتك في رمضان” كل عام تزامناً مع شهر رمضان المبارك حيثث تستهدف توعية الأسر بصحتهم أثناء الصيام والتوعية بالغذاء الصحي المتكامل خلال شهر رمضان بما يضمن مساعدة الصائم على صيام كامل الشهر بصحة جيدة.

يُشار إلى أن جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة وضعت لنفسها رؤية أن تكونن النموذج الرائد المرجعي والملهم في صناعة وقيادة العمل الصحي الخيري المستدام والمتكامل، وتمحورت رسالتها في اعتبارها كيان مجتمعي صحي غير هادف للربح يعزز صحة مستهدفيه من خلال تقديم خدمات نوعية وفقاً لأولوية الاحتياج.

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