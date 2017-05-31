“نزاهة”: استعدنا نحو 462 مليون ريال ناتجة عن جرائم فساد

كشف تقرير صادر من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” أن إجمالي الأموال الناتجة عن جرائم فساد، التي استردتها خلال العامين الماضيين، بلغت 462 مليون ريال.

وأكدت “نزاهة”، وفقاً لـ”المدينة”، أنها تعاونت لكشف الفساد مع عدد من الجهات الرقابية وتبادلت معها التقارير السنوية، وعملت على بناء قاعدة معلومات وطنية تهدف لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، مبينة أن تقاريرها تشتمل على جميع الوثائق النظامية والإدارية والمعلومات والبيانات التي يمكن أن يستفيد منها القضاء لإصدار أحكامه المتعلقة بقضايا الفساد.

يذكر أن مجلس الشورى سيناقش الأسبوع المقبل توصيات حول تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، تتضمن توصية بإنشاء قاعدة معلومات عن حالات الفساد، وتوصية تدعو للتوسع في مراجعة الأنظمة لسد الثغرات النظامية التي ينفذ منها الفساد.