 شركات المشروبات الغازية والطاقة تدرس تقليص حجم عبواتها | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

بعد فرض الضريبة الانتقائية

شركات المشروبات الغازية والطاقة تدرس تقليص حجم عبواتها

شركات المشروبات الغازية والطاقة تدرس تقليص حجم عبواتها
فيفاء أون لاين - متابعة

ذكرت مصادر أن شركات المشروبات الغازية والطاقة تدرس تقليص حجم العبوات لمواجهة تراجع المبيعات بعد فرض ضريبة السلع الانتقائية.

وأضافت المصادر، وفقا لـ”الاقتصادية” أن النظام يسمح للشركات المصنعة والموردة، صناعة وتوريد علب أصغر حجما من سابقتها، وذلك بعد رفع الإقرارات والبيانات حسب الأنظمة واللوائح.

يذكر أنه تم إقرار نظام الضريبة الانتقائية في 30 شعبان الماضي، وستطبق في 16 رمضان الجاري، وسيتم فرض هذه الضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50% ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته بنسبة 100%.

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