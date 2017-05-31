صافولا تستقبل القنصل العام للمملكة المتحدة

استقبلت الادارة التنفيذية لشركة صافولا السيد باري بيتش القنصل العام للمملكة المتحدة ، والسيد وسام السعدي …. في زيارة ودية لبحث أوجه التعاون بين مجموعة صافولا والشركات التجارية البريطانية ، حيث كان في استقبال سعادة القنصل العام بمقر الشركة المهندس/ ريان فايز الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا والأستاذ / طارق اسماعيل المدير التنفيذي للشؤون العامة والاستدامة وأمين مجلس الادارة بالمجموعة .

وخلال اللقاء أكد ريان فايز أن الزيارة تأتي في اطار جهود المجلس لتجسير العلاقات بين الشركة والمؤسسات التجارية البريطانية وبحث سبل التعاون التجاري بينها، ومواكبة أحدث التطورات في مجال نشاطات مجموعة صافولا وخططها الطموحة.

من جانبه أبدى القنصل العام البريطاني سعادته بحسن الاستقبال الذي قوبلت به زيارته وما دار من نقاشات وتفاهمات فيها ، مشيداً بما أطلع عليه خلال زيارته من نشاطات الشركة وخططها الطموحة ، بالإضافة الى برامجها في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة التي من وجهة نظره تعكس فهما متقدماً لدور مجموعة صافولا ونشاطاتها الربحية.

من ناحيته قال طارق اسماعيل أمين مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشئون العامة والاستدامة بأن اللقاء مع القنصل كان سانحة لعرض ومناقشة ملفات الاستدامة الاجتماعية للشركة حيث اطلع سعادته على المشاريع التي نُفذت والتي هي قيد التنفيذ وآخرها مشروع “نقدرها” لمحاربة الهدر الغذائي في المملكة والذي شاركت فيه مع مجموعة صافولا منظمة (راب) البريطانية. متمنياً أن يستمر التواصل بين مجموعة صافولا والشركات التجارية والمنظمات البريطانية بما يخدم المصالح الاقتصادية بين البلدين.

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