 وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر التفجيرين اللذين وقعا وسط العاصمة العراقية بغداد | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر التفجيرين اللذين وقعا وسط العاصمة العراقية بغداد

وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر التفجيرين اللذين وقعا وسط العاصمة العراقية بغداد
فيفاء أون لاين - الرياض / واس

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجيرين اللذين وقعا وسط العاصمة العراقية بغداد؛ وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وقدم المصدر العزاء لذوي الضحايا وللجمهورية العراقية الشقيقة حكومةً وشعبًا؛ متمنيًا للمصابين سرعة الشفاء، ومجددًا، في الوقت نفسه، موقف المملكة المناهض للإرهاب والتطرف.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*