وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر التفجيرين اللذين وقعا وسط العاصمة العراقية بغداد

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجيرين اللذين وقعا وسط العاصمة العراقية بغداد؛ وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء لذوي الضحايا وللجمهورية العراقية الشقيقة حكومةً وشعبًا؛ متمنيًا للمصابين سرعة الشفاء، ومجددًا، في الوقت نفسه، موقف المملكة المناهض للإرهاب والتطرف.

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