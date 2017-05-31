وزارة الخارجية : المملكة تدين وتستنكر التفجير بسيارة مفخخة وسط كابول

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير بسيارة مفخخة الذي وقع وسط العاصمة الأفغانية كابول، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وشدد المصدر على ضرورة تكاتف الجهود للقضاء على الإرهاب والتطرف، مجددًا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية، مقدمًا لها وللشعب الأفغاني العزاء والأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

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