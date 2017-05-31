احباط محاولة تهريب (112) كيلو جراماً من الحشيش

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من إحباط محاولة تهريب 112 كليو جراما من الحشيش في جمرك البطحاء بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة .

وأوضح الناطق الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات العقيد عبدالعزيز بن محمد بن كدسه أنه في إطار المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة وترويجها بالمملكة وبناء على ما توفر من معلومات للجهات المختصة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات عن طريق الأشقاء بالجهاز النظير بدولة الإمارات العربية المتحدة عن شاحنة تحمل كمية من المخدرات متوجهة لمنفذ البطحاء لدخول المملكة ، وتم بحمد الله متابعة الشاحنة وضبطها وبتفتيشها عثر بداخلها على (112) كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر وتم ضبط مستقبليها وهما شخص من الجنسية السورية وشخص من القبائل النازحة، وأحيل المتهمان لجهة التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

وأكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات حرصها بعون الله تعالى على تنفيذ مهامها لحماية أبناء الوطن من آفة تلك السموم.

Share on: whatsapp