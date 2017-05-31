الحربي يفوز بعضوية الاتحاد الدولي لرفع الأثقال*

فاز رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي، بعضوية الاتحاد الدولي لرفع الأثقال عن اللجنة العلمية وبحوث التدريب، وذلك بعد اعلان نتائج انتخابات رئاسة وعضوية لجان الاتحاد الدولي والذي أقيم بالعاصمة التايلندية بانكوك.

وجاء فوز الحربي بالعضوية بعد تنافس كبير وتواجد ٣٤ مرشحاً من أصل ١٤٧ دولة، والذي يعد من أقوى المؤتمرات الانتخابية من خلال تواجد عدد المرشحين على رئاسة وعضوية لجان الاتحاد الدولي، واستطاع الحربي من الحصول على ٥٨ صوتاً من اجمالي المصوتين، ليفوز بمنصب عضوية اللجنة العلمية وبحوث التدريب لمدة أربع سنوات قادمة.

كما تم خلال الكونغرس الدولي إعادة ترشيح رئيس الاتحاد الدولي المجري الدكتور تاماش آيان لولاية جديدة، بعد فوزه على المرشح الآخر الإيطالي انطونيو بروسو رئيس الاتحاد الأوروبي، وذلك بحصوله على ٨٦ صوت مقابل ٦١ لبروسو، فيما انسحب القطري محمد يوسف المانع من سباق الترشح للرئاسة قبل بداية المؤتمر الانتخابي.

وسيكون آيان ( ٧٨ عاماً ) بعد انتهاء ولايته الجديدة، قد أمضى أكثر من نصف قرن متواجدا في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، بعد تواجده في المجلس التنفيذي منذ عام ١٩٧٠ قبل أن يصبح أميناً عاماً في ١٩٧٦ وهو الدور الذي ظل به حتى انتخابه رئيساً في عام ٢٠٠٠، ليستمر في قيادة دفة الاتحاد الدولي حتى الآن.

فيما كان للعرب تواجد أيضاً في المناصب القيادية بالاتحاد الدولي، و ذلك بعد فوز العراقي محمد حسن جلود بمنصب الأمين العام بعد منافسة مع الصيني ما وينجنج، ليكون العربي الأول الذي يفوز بهذا المنصب.