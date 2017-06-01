القبض علي وافدين حاولا سرقة مواطن سبعيني بمحافظة القريات

صرح بذلك الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم: يزيد بن سعود النومس

إنه في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الاحد الموافق ٢/ ٩/ ١٤٣٨ هـ ، ورد لمخفر شرطة حصيدة بمحافظة القريات محضر دوريات الامن عن تعرض مواطن بالعقد السابع من العمر لمحاولة نشل من قبل وافدين من جنسية عربية بالعقد الثاني حيث تم السيطرة عليهم من قبل المواطنين المتواجدين بالموقع وتسليمهم للدوريات وعند تفتيش مركبتهم عثر على بعض الوثائق والمبالغ المالية وتم ايقافهم وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام والله الموفق.