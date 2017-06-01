محافظ صبيا يدشن الملتقى الأول للأسر المنتجة بالمحافظة

دشن أ/ علي بن موسى زعلة محافظ صبيا الليلة الماضية, الملتقى الأول للأسر المنتجة بصبيا , الذي نظمته مؤسسة علياء لتجهيز المعارض , بالتعاون مع لجنة التنمية السياحية بمحافظة صبيا وذلك بمجمع السروات مول في المحافظة.

واستمع أ/ زعلة إلى شرح مفصل من صاحبة مؤسسة علياء عن أبرز البرامج التي يقدمها الملتقى ,وعن ابرز المنتجات.

كما تجول في أقسام الملتقى, مطلعا على معرض الإدارات الحكومية الذي يقدم العديد من المعروضات التوعوية للزائرين‪ والأسر المنتجة التي تشارك فيها أكثر من 30 أسرة منتجة لعرض منتجاتها التي ضمت منسوجات يدوية ومعروضات تراثية وأخرى عطرية، ومشغولات وقطنيّات وأكلات شعبية موروثة من الأكلات جيزانيه وغيرها‪ من منتجات وركن خاص للتاجر الصغير وذلك لتنمية مهارات اطفال المستقبل وتنمية الحس التجاري والاقتصادي لدى الأجيال القادمه

فيما يضم الملتقى أيضا مشاركات اجتماعية متنوعة من جمعية الإحسان الطبية الخيرية وجمعية البر الخيرية بصبياء, وبنك التنمية الاجتماعية ولجنة رعاية السجناء واسرهم ” تراحم ” وجمعية البر الخيرية بساحل الجعافرة وجمعية رواد التطوعية وركن للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة العيدابي.

عقب ذلك بدئ الحفل الخطابي المعد بالمناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقيت كلمة عن مؤسسة علياء و الأسر المنتجة ألقاها نيابة عنهم أحمد القاحطي استعرض فيها ما يتضمنه الملتقى الذي يستمر طيلة شهر رمضان المبارك من فعاليات وبرامج ثقافية إضافة إلى خيمة الأسر المنتجة التي تهدف إلى مساعدة المشاركات في تطوير قدراتهن ودمجهن في المجتمع ورفع مستواهن الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهن وتنمية ثقافة العمل الحر لديهن وتفعيل مشاركتهن في عملية التنمية.

بعدها ألقى محافظ صبيا كلمة عبر فيها عن سعادته بافتتاح الملتقى في عامه الأول مؤكداً أهمية الملتقى والدور المناط به في إيجاد فرص العمل وتسويق منتجات الأسر المنتجة ومساعدة تلك الأسر على كسب العيش الكريم بصفة دائمة.

وشدد في ختام كلمته على ضرورة تمكين الأسر المنتجة ودعمها من قبل الجهات الحكومية ورجال الأعمال من خلال مثل هذه الملتقيات للقيام بدورها في خدمة وتطوير وتنمية المجتمع راجياً من الله تعالى العون والتوفيق للقائمين على الملتقى ، لتحقيق الأهداف المرجوة منه وكل ما يعود بالنفع والفائدة على الجميع.

إثر ذلك ألقيت قصيدة بهذه المناسبة، بعدها تم تكريم الجهات الحكومية والإعلامية مؤسسات القطاع الخاص الداعمة والراعية للملتقى