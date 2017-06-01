 ٦٧٨ مقلع عن التدخين في جازان خلال النصف الأول من العام الحالي | فيفاء أون لاين
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

٦٧٨ مقلع عن التدخين في جازان خلال النصف الأول من العام الحالي

٦٧٨ مقلع عن التدخين في جازان خلال النصف الأول من العام الحالي
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

من خلال 14 عيادة للاقلاع عن التدخين بمنطقة جازان، فعلت صحة جازان برنامج العلاج للراغبين في الاقلاع عن التدخين وذلك خلال شهر رمضان المبارك في ثلاثة مراكز صحية هي: مركز صحي الروضه الجنوبي بجازان، ومركز صحي أبو عريش الجنوبي، ومركز صحي الخوالف بصامطة، حيث تقدم هذه العيادات الخدمات الإستشارية والعلاجية للراغبين في الاقلاع عن لتدخين.

ويذكر أن برنامج الاقلاع عن التدخين بالمنطقة سجل في إحصائياته للنصف الأول للعام الحالي عدد (678) مقلع عن التدخين، وعدد (2221) مراجع لعيادات الإقلاع عن التدخين بالمنطقة.

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