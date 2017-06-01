“جامعة الطائف” تعلن موعد فتح بوابة القبول الإلكتروني

أعلنت جامعة الطائف اليوم الأربعاء شروط القبول وآلياته ومواعيده للعام الجامعي المقبل 1438/1439هـ، موضحةً أنه سيتم فتح بوابة القبول اعتباراً من يوم الاثنين الموافق للتاسع من شوال حتى يوم الأحد الموافق 22 من الشهر نفسه، فيما ستغلق البوابة لطلاب المنح الداخلية يوم السبت الموافق 14 شوال.

وأوضح لـ”سبق” عميد القبول والتسجيل في الجامعة الدكتور وصل السواط أن القبول في الجامعة للعام الدراسي المقبل سيكون إلكترونياً على التخصص مباشرةً، ولا يتطلب إرسال وثائق أو مستندات، أو مراجعة عمادة القبول والتسجيل، وستكون وسيلة التواصل من خلال رسائل الجوال، أو من طريق موقع العمادة على الويب، من خلال خدمة “استفسار”.

وذكر السواط أنَّه بعد إغلاق بوابة القبول في 22 شوال المقبل، ستبدأ العمادة في اليوم التالي الموافق 23 شوال فرز طلبات المتقدمين، وتستمر هذه العملية حتى يوم الأحد الموافق 29 شوال، لتبدأ بعدها مرحلة تثبيت القبول والحصول على الرقم الجامعي خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق للأول من ذو القعدة حتى يوم الخميس الموافق للرابع من الشهر نفسه.

وعن مواعيد القبول في كلية المجتمع، أوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف أن فتح بوابة القبول للكلية سيبدأ يوم الخميس الموافق 11 ذو القعدة ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 15 من الشهر نفسه، تليها مرحلة فرز الطلبات التي ستستمر من يوم الثلاثاء الموافق 16 ذو القعدة حتى يوم السبت الموافق 20 ذو القعدة، على أن يتم تثبيت القبول ابتداءً من يوم الأحد الموافق 21 ذو القعدة حتى يوم الخميس الموافق 25 من الشهر نفسه.

وعن شروط القبول العامة في جامعة الطائف، أوضح الدكتور السواط أنها تشمل الحصول على الهوية الوطنية، وعدم وجود قبول سابق في الجامعة، والحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا تقل النسبة الموزونة أو المكافئة عن 70 في المئة، وحسب المقاعد الشاغرة، ودخول الاختبارات اللازمة للتخصص، الموضحة في شروط القبول الخاصة، مبيناً أن الجامعة لا تقبل أي شهادة ثانوية مضى عليها أكثر من خمس سنوات، أي أن الجامعة تقبل شهادات العام الدراسي 1433/1434هـ وما بعدها.

واستعرض عميد القبول والتسجيل شروط القبول الخاصة للقبول في كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، وهي: ألا تتجاوز مدة الحصول على الشهادة الثانوية أكثر من سنتين، وألا تقل درجة الاختبار التحصيلي، وكذلك اختبار القدرات عن 75 في المئة في كلا الاختبارين، موضحاً أن توزيع النسبة الموزونة سيكون 30 في المئة للثانوية العامة، و30 في المئة لاختبار القدرات، و40 في المئة لاختبار التحصيلي.

كما استعرض شروط القبول الخاصة والنسبة الموزونة للقبول في كليات العلوم الطبية، والهندسة، والحاسبات، مشيراً إلى أن تلك الشروط تنص على ألا تقل درجة الاختبارين التحصيلي والقدرات عن 70 في المئة لكلا الاختبارين، فيما ستتوزع النسبة الموزنة بـ30 في المئة للثانوية العامة و30 في المئة لاختبار القدرات، و40 في المئة لاختبار التحصيلي.

ولفت عميد القبول والتسجيل في جامعة الطائف إلى أن النسبة الموزونة للقبول بكلية العلوم هي: 40 في المئة للثانوية العامة، و30 في المئة لكل من اختباري القدرات والتحصيلي، فيما حددت النسبة المكافئة لبقية الكليات الإنسانية والنظرية بـ50 في المئة للثانوية العامة و50 في المئة لاختبار القدرات العامة.

ونوه إلى الشروط الخاصة ببعض الأقسام، وهي: حفظ القرآن الكريم كاملاً للقبول بقسم القراءات، واختبار كفايات اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن 52 للقبول بقسم اللغات الأجنبية، واجتياز المقابلة الشخصية للقبول بقسم التربية البدنية.

وعن آلية القبول، أوضح الدكتور السواط أن على الطالب أو الطالبة الراغب في التسجيل الدخول على بوابة القبول من خلال الرابط التالي: (www.tu.edu.sa)، وإدخال البيانات كما هو مطلوب في الموقع، والتأكد من صحة رقم الجوال، لأن التواصل مع الطالب أو الطالبة سيكون عن طريقه، وإدخال الرغبات، وفق ترتيب رغبة المتقدم، فيما سيتم سحب بيانات شهادة الثانوية العامة، واختبار المركز الوطني للقياس من الجهات المعنية بذلك، ثم يقوم النظام بشكل آلي باحتساب النسبة المكافئة والموزونة.

وفي ما يتعلق بمراحل الترشيح، أوضح عميد القبول والتسجيل أن على المتقدم الدخول على طلب القبول وسيظهر التخصص الذي رشح له بناء على ترتيب رغباته، ونسبته المكافئة أو الموزونة والمقاعد المتاحة، ويقوم بعدها المتقدم بتثبيت رغبته على التخصص الذي قبل فيه، منبهاً إلى أنه في حال عدم التثبيت في الوقت المحدد يسقط حقه في القبول، فيما سيتم إرسال رسالة نصية على الجوال بالرقم الجامعي.

وتطرق الدكتور السواط توزيع النسب حسب أيام التقديم على بوابة القبول (وفق نسبة الثانوية العامة)، مشيراً إلى أن التقديم خلال الفترة من التاسع إلى 11 شوال سيكون للحاصلين على نسبة 95 في المئة فأكثر، ومن 12 إلى 14 شوال للحاصلين على نسبة 90 في المئة فأكثر، ومن 15 إلى 17 شوال للحاصلين على 80 في المئة فأكثر، ومن 18 إلى 20 شوال لجميع النسب، فيما سيتاح تعديل الرغبات يومي 21 و22 شوال.

ونبه عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف إلى وجود ربط تقني بين جامعات المملكة، وإذا تبين قبول الطالب في جامعة أخرى فسيتم إلغاء قبوله من جامعة الطائف، كما ستطبق شروط القبول العامة والخاصة في جميع فروع الجامعة.