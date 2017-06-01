هنا حقيقة .. الرسالة المتداولة عن “مجانية” حج هذا العام

نفت مصادر بوزارة الحج والعمرة أن يكون الحج هذا العام لحجاج الداخل مجانًا، ومؤكدة أن الصحيح أن التأشيرات مجانية فقط للقادمين لأول مرة للحج أو العمرة من خارج السعودية، وذلك بعد تداول رسالة بمواقع التواصل والأجهزة الذكية ومزودة بمقطع صوتي يفيد بتخصيص الحج مجانًا لحجاج الداخل لهذا العام .

وفي التفاصيل وفقاً لصحيفة “سبق” ، أكد خالد العوفي المشرف على موقع المنسك المتخصص في التوعية في الحج والعمرة ما جاءت به مصادر “سبق”، مشيرًا إلى أن الرسالة المتداولة غير صحيحة، حيث انتشرت خلال هذه الأيام عبر وسائل التواصل رسالة مع مقطع مسجل لمحادثة بين أحد المتصلين ومركز خدمات المستفيدين التابع لوزارة الحج والعمرة ، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الوزراء في 8 شعبان ١٤٣٧هـ نص على أن تتحمل الدولة رسم التأشيرات عن القادمين لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.

وأوضح العوفي أن تطبيق هذا القرار من بداية ١ المحرم ١٤٣٨هـ، وهذا القرار يخص القادمين للحج أو العمرة من خارج المملكة العربية السعودية ، وبما يتعلق بالإخوة والأخوات المواطنين والمقيمين من داخل المملكة إمكانية أداء العمرة في أي وقت وليس هناك أي رسوم ، وكذلك التسجيل يتم إلكترونيًا عبر موقع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل والدفع عن طريق نظام سداد.

وأضاف العوفي أن هذا التطور في منظومة الحج والعمرة والزيارة لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتحول الإلكتروني في مشروع الحكومة الإلكترونية والتميز في خدمة ضيوف الرحمن وخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، ناصحًا الجميع في التواصل بوزارة الحج والعمرة عبر الهاتف المجاني 8004304444