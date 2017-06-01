 الخدمة المدنية: تعلن اليوم عن الوظائف الهندسية | فيفاء أون لاين
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

الخدمة المدنية: تعلن اليوم عن الوظائف الهندسية

الخدمة المدنية: تعلن اليوم عن الوظائف الهندسية
فيفاء أون لاين - الرياض

الرياض – واس
أعلنت وزارة الخدمة المدنية اليوم عن عزمها طرح الوظائف الهندسية اليوم الخميس، وذلك ضمن جدولتها الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي 1438 / 1439هـ، بعد أن حددت الأحد الماضي الموعد الأخير لتلقي طلبات إشغال الوظائف الهندسية من الجهات الحكومية، التي ستخصص للرجال فقط.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة حضور الاختبار المهني (تقييم1) المحدد للجامعيين للمرتبة السابعة (رجال) كمتطلب رئيسي للتقديم على تلك الوظائف، منوهة ضمن خطتها إلى أن فترة الدخول على الإعلان للوظائف الهندسية وتحديد الرغبات المكانية من قبل الباحثين عن العمل وبعد توثيق بياناتهم، سيبدأ يوم الأحد القادم الموافق 9 – 9 1438هـ، وحتى منتصف ليل يوم الثلاثاء 11 – 9 – 1438هـ.

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