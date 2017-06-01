«التجارة» تنشر استبياناً يقيس وعي المستهلك .. والمشاركة من هنا!

الرياض – واس

نشرت وزارة التجارة والاستثمار استبياناً يقيس وعي المستهلكين حول استدعاء المنتجات والسلع المعيبة، للخروج بدراسة عنها، ومناقشة نتائج الاستبيان مع الوكالات والشركات المصنعة، بهدف تحسين وتطوير مستوى خدمات ما بعد البيع في المملكة.

وعمدت الوزارة إلى تقيم الاستبيان إلى أربعة أجزاء رئيسية، تبدأ بمعرفة وعي المستهلك بحقوقه وواجباته في حملات استدعاء المنتجات المعيبة المعلنة عن الوزارة، يليها ما يتعلق بأهم الوسائل الإعلامية المستخدمة للوصول للمستهلك، ثم تقييم تجربة المستهلك مع حملات الاستدعاء وآليات التواصل مع الوكيل أو الصانع، وأخيراَ تقييم مستوى الرضا عن خدمة العملاء تجاه حملات استدعاء المنتجات المعيبة.

ويأتي ذلك امتداداً لاهتمام الوزارة بتنظيم وتطوير خدمات ما بعد البيع في المملكة، وحرصاً منها على القيام بدور فاعل في تحقيق بيئة تنافسية عادلة، تؤدي إلى رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك ضمن مبادرة “إنشاء مركز استدعاء المنتجات المعيبة” التي تتبناها الوزارة بوصفها واحدة من مبادراتها ضمن برنامج التحول الوطني 2020.

وتقوم هذه المبادرة على تأسيس وتشغيل مركز مختص يعنى بمتابعة شكاوى المستهلك ومشاكل المنتجات محلياً ودولياً، مع متابعة إشعارات الشركات المصنعة وتحليلها والتي يجري على إثرها استدعاء المنتجات المعيبة.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز سلامة المستهلك وضمان وحفظ حقوقه وتقليص الهدر المالي للاقتصاد الوطني.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى المشاركة في الاستبيان على موقع الوزارة الإلكتروني عبر الرابط: http://mci.gov.sa/surveys/recalls .