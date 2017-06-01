 وزير الخارجية اليمني يشدد على ضرورة وقف تهريب السلاح للانقلابيين | فيفاء أون لاين
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

وزير الخارجية اليمني يشدد على ضرورة وقف تهريب السلاح للانقلابيين

وزير الخارجية اليمني يشدد على ضرورة وقف تهريب السلاح للانقلابيين
الرياض - واس

شدد وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، على ضرورة وقف استخدام ميناء الحديدة غرب اليمن في تهريب السلاح الإيراني إلى ميليشيا الانقلاب.

وقال خلال لقائه سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ماثيو تويلر، إن حكومته تواصل مساعيها للتوصل إلى حل سلمي مستدام للصراع في اليمن، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية، أشاد الدبلوماسي الأمريكي بالدعم والتأييد المستمر الذي تقدمه الحكومة اليمنية للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وضرورة استمرار التواصل والتنسيق بين حكومة الجمهورية اليمنية والحكومة الأمريكية في مجال مكافحة الاٍرهاب ووقف التدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة، مجدداً التأكيد في الوقت ذاته على استمرار دعم بلاده للحكومة اليمنية.

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