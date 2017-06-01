أثقل شيء في الميزان

حسن الخلق فإن الإحسان يستعبد الإنسان وإن كمال المروءات ملك الأحرار بالمعروف، وصاحب الخلق الحسن سلم منه المسلمون لساناً ويداً ومن حسن الخلق الإحسان للآخرين فلو أن المرء صحبة طائفتان إحداهما تحبه والأخرى تبغضه فأحسن إلى التي تبغضه وأساء إلى التي تحبه، ثم أصابته محنة وبليلة فاحتاج إليهما لكان أسرعهها إلى خذلانه، وأبعدها عن نصرته، والطائفة التي كانت تحبه لأنه أساء.

يا سادة إن حاجة المرء إلى الناس مع محبتهم له خير من غناه عنهم مع بغضهم له، فكيف لو بذل المال والفعال وحسن المقال، طاهر من كل غل، ذلك هو القلب القريب قد تخلى عن الأهواء والشهوات، وتحلى بالحب والإيمان والطموح.

والنبي صلى الله عليه وسلم زكى رجلان من الأصحاب بأنه من أهل الجنة ثلاثاً فسر الصحابة الكرام –رضي الله عنهم- حاله فلم يجدوا كثير عمل غير أنه يبيت، وليس في قلبه غل على مسلم[ إلا من أتى الله بقلب سليم]، رزقنا الله قلوباً سليمة..أمين.

ورمضان يا كرام موسم من مواسم تخلية القلب من أدرانه وتحليته، بالإيمان، فهلموا إلى منهل عذب مورود.

لتزداد القلوب قرباً، بعضها من بعض.

فيحنوا الأب على أبناءه.

وتحنو الأم كذلك.

ويحنو الزوج على زوجته.

ويحنو الغني على الفقير.

ويحنو الكبير على اليتيم.

هلموا لنعيش الحب الصادق في حياتنا فإنما الحياة حب صادق.

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