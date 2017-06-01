هذه هي أعراض نقص فيتامين بB12

يتحول نقص الفيتامينات من الجسم إلى أعراض جسدية يعاني منها العديد من الأشخاص من دون إدراك نوع الفيتامينات التي يجب تعزيزها في الجسم، حيث يقوم الجسم بإنتاج معظم أنواع الفيتامينات التي يحتاجها باستثناء بعضها كالفيتامين “B12” الذي يستورده من مصادر غذائية خارجية، وهو يعتبر من أهم العناصر الأساسية التي يستخدمها الجسم لإنتاج خلايا الدم الحمراء والحمض النووي وتجديد خلايا الأعصاب. وفيمايلي أبرز أعراض نقص فيتامين “B12” من الجسم:

الشعور بالتعب: يسهم فيتامين “B12” في تجديد طاقة الجسم وإنتاجها، كما أنه مرتبط بحصول الجسم على حاجته اليومية من الأكسجين، لذلك يعتبر الشعور بالإعياء والتعب والدوار من أكثر علامات نقص فيتامين “B12” شيوعاً.

الوخز والخدر في الأطراف: يترافق نقص فيتامين “B12” من الجسم بفقدان الإحساس في اليدين أو القدمين إلى جانب الشعور بالوخز والخدر فيها.

آلام المفاصل: يسبب نقص هذا الفيتامين إلى زيادة الشعور بالآلم في المفاصل نتيجة التعرض لرض أو الإصابة بإلتهاب مزمن.

سرعة ضربات القلب: يرتبط نقص فيتامين “B12” بشكل وثيق مع حالات ضيق التنفس وتسارع ضربات القلب أثناء القيام بأي مجهود بسيط.

الوهن العام: يترافق نقص هذا الفيتامين بضعف في جميع عضلات الجسم وصعوبة في التوازن، حيث يواجه الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين “B12” إلى صعوبة في الوقوف والمشي.

تورم اللسان: تشتمل علامات نقص فيتامين “B12” على تورم في اللسان وإصابته بإلتهابات متعددة إلى جانب فقدان حساسة التذوق بشكل جزئي.