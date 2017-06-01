هاتف جالكسي إس9 .. ماذا تعرف عنه؟!

يكاد يكون شهرين قد مضى على إعلان سامسونج عن هاتفها من الفئة الراقية جلاكسي S8 وأقل من الشهر والنصف على وصوله للأسواق حتى بدأ الحديث عن الهاتف خليفته في سلسلة جلاكسي S وسيكون هاتف العام القادم 2018 والذي ربما بدأ الحديث والتسريبات عنه مبكراً وهو جلاكسي S9.

بالطبع ليس هناك الكثير مما يعرف عن الهاتف كون سامسونج ما تزال ببداية عمليات التطوير للهاتف ولكن الصحيفة الكورية الجنوبية The Bell نشرت تقريراً عن الهاتف تضمن بعض المعلومات الاولية عنه واحداها أن الاسم الرمز الذي أطلقته سامسونج عليه في جدول عمليات التطوير هو النجم Star بينما النسخة الأكبر من الهاتف وهي جلاكسي S9 بلس هو Star 2 وربما يدل هذا الاسم الاهتمام والأمل الذي تعقده الشركة على الهاتف.

معلومتين اثنتين أضافتهم الصحيفة الكورية بتقريرها عن الهاتف الأولى تتعلق بتكنولوجيا العرض لشاشة الهاتف حيث أكدت أنها ذاتها ستكون بتلك التي كانت في الهاتف الحالي جلاكسي S8 وبالتالي فإنه على الأرجح أن الهاتف لن يكون بشاشة قابلة للطي التي ترددت سابقة عدة مرات أن شاشته ستكون بهذه الميزة.

المعلومة الأخرى التي جاءت بالتقرير هي أن سامسونج عجلت بعملية تطوير مكونات الهاتف وبالتالي عمدت لتسريع عملية الانتاج لهذه المكونات قبل الموعد المعتاد لذلك مما يجعل الشركة قادرة على الاعلان عن الهاتف بموعد أقرب من المتوقع ولكن تعتبر هذه المعلومة متضاربة بعض الشئ مع أخرى سابقة .

فمن المعروف أن الهاتف جلاكسي S9 ونسخة البلس منه سيأتيان بنسختين مختلفتين حيث احداهما ستعمل بمعالج سناب دراغون من شركة كوالكوم والأخرى بأحدث جيل من معالجات سامسونج 7nm وكلا النوعين من المعالجات لن يبدأ الانتاج بكميات كبيرة قابلة لتلبية حاجة السوق قبل بداية العام القادم وفق معلومات ذكرت سابقاً.

الهاتف بكل الأحوال سيكون في العام القادم 2018 وقد يكون الاعلان عنه في معرض برشلونة للهواتف الذكية في شباط القادم وفق تقليد سابق لسامسونج بالاعلان عن نسخة جلاكسي S بهذا التوقيت أو قد يتأخر لشهر أذار كما حصل مع سلفه الحالي جلاكسي S8 وحتى يحين ذلم هناك الكثير من الوقت لنسمع الكثير من التوقعات والتسريبات عن الهاتف .