شارك في استبيان “المكافأة المستحقة للمبلّغين عن حالات الغش التجاري”

نشرت وزارة التجارة والاستثمار استبياناً حول المكافأة المستحقة للمبلّغين عن حالات الغش التجاري التي صدر بها حكم قضائي، ودعت المواطنين للمشاركة فيه.

وكتبت الوزارة في تغريدة لها عبر حسابها في “تويتر”: “يستحق المستهلك مكافأة تشجيعية بعد صدور الحكم القضائي لمساعدته بالإبلاغ عن حالات الغش التجاري بنسبة تصل إلى: (15%- 20%- 25%) من قيمة الغرامة”.

وشارك أكثر من ألفي شخص في الاستبيان بعد نحو ساعتين من إطلاقه، وجاء التصويت الأكبر على الخيار الثالث (25%)، وما زال التصويت جارياً حتى اللحظة من قبل المواطنين.

يستحق المستهلك مكافأة تشجيعية بعد صدور الحكم القضائي لمساعدته بالإبلاغ عن حالات الـ #غش_تجاري بنسبة تصل إلى: — التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) ٣١ مايو، ٢٠١٧