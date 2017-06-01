أبطال الصحة السعوديين

كلنا يمر بمرحلة المرض في وقت من دورة حيا­ته و يحتاج إلى المكوث في المستشفى في بعض الأحيان و بالتالي يتم تقديم خدمة للعميل على أفضل وجه كما هو متوقع و في أسوأ الظ­رف و الخطأ عند تقديم الخدمة على أن لا تضر كما قال أبو قراط.

لاحظت من أرض الواقع كمقدم للخدمة من مجال عملي في الصحة أن أغ­لب المرضى يثق بالكادر السعودي ثقة تكاد تكون شبه عمياء لأي إج­راء يقوم به وذلك فضل من الله علينا ثم به­مة شبابنا و احترفيات­هم العاليتين .

ومن حكم تجربتي كمتلقي للخدمة لا شعوريا شعرت بهذا الإحساس رغم قدرتي على فهم أغلب الإجراءات و كذلك الل­غة الإنجليزية للتواصل عن طبيعة المرض و كيفية علاجه.

هذا لا شك فيه يبعث للفخر و الاعتزاز من شباب بلدي من غير نقص للجهود التي يقوم به غير السعودي كما يقال بالعامية ماراح يبقى وينفع هالبلد غير عي­ال البلد.

شكرآ لأبطال الصحة ال­سعوديين وتحية لكم من مقدم و متلقي خدمة من ابناء البلد .

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