 أبطال الصحة السعوديين | فيفاء أون لاين
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

أبطال الصحة السعوديين

أبطال الصحة السعوديين
عبدالمجيد محمد مقربش

كلنا يمر بمرحلة المرض في وقت من دورة حيا­ته و يحتاج إلى المكوث في المستشفى في بعض الأحيان و بالتالي يتم تقديم خدمة للعميل على أفضل وجه كما هو متوقع و في أسوأ الظ­رف و الخطأ عند تقديم الخدمة على أن لا تضر كما قال أبو قراط.
لاحظت من أرض الواقع كمقدم للخدمة من مجال عملي في الصحة أن أغ­لب المرضى يثق بالكادر السعودي ثقة تكاد تكون شبه عمياء لأي إج­راء يقوم به وذلك فضل من الله علينا ثم به­مة شبابنا و احترفيات­هم العاليتين .
ومن حكم تجربتي كمتلقي للخدمة لا شعوريا شعرت بهذا الإحساس رغم قدرتي على فهم أغلب الإجراءات و كذلك الل­غة الإنجليزية للتواصل عن طبيعة المرض و كيفية علاجه.
هذا لا شك فيه يبعث للفخر و الاعتزاز من شباب بلدي من غير نقص للجهود التي يقوم به غير السعودي كما يقال بالعامية ماراح يبقى وينفع هالبلد غير عي­ال البلد.
شكرآ لأبطال الصحة ال­سعوديين وتحية لكم من مقدم و متلقي خدمة من ابناء البلد .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*