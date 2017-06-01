كلنا يمر بمرحلة المرض في وقت من دورة حياته و يحتاج إلى المكوث في المستشفى في بعض الأحيان و بالتالي يتم تقديم خدمة للعميل على أفضل وجه كما هو متوقع و في أسوأ الظرف و الخطأ عند تقديم الخدمة على أن لا تضر كما قال أبو قراط.
لاحظت من أرض الواقع كمقدم للخدمة من مجال عملي في الصحة أن أغلب المرضى يثق بالكادر السعودي ثقة تكاد تكون شبه عمياء لأي إجراء يقوم به وذلك فضل من الله علينا ثم بهمة شبابنا و احترفياتهم العاليتين .
ومن حكم تجربتي كمتلقي للخدمة لا شعوريا شعرت بهذا الإحساس رغم قدرتي على فهم أغلب الإجراءات و كذلك اللغة الإنجليزية للتواصل عن طبيعة المرض و كيفية علاجه.
هذا لا شك فيه يبعث للفخر و الاعتزاز من شباب بلدي من غير نقص للجهود التي يقوم به غير السعودي كما يقال بالعامية ماراح يبقى وينفع هالبلد غير عيال البلد.
شكرآ لأبطال الصحة السعوديين وتحية لكم من مقدم و متلقي خدمة من ابناء البلد .
أبطال الصحة السعوديين
كلنا يمر بمرحلة المرض في وقت من دورة حياته و يحتاج إلى المكوث في المستشفى في بعض الأحيان و بالتالي يتم تقديم خدمة للعميل على أفضل وجه كما هو متوقع و في أسوأ الظرف و الخطأ عند تقديم الخدمة على أن لا تضر كما قال أبو قراط.
التعليقات (٠) اضف تعليق