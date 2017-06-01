نفحات رمضانية (٥من٣٠)

للقلوب مع رمضان أحوال تبدأ بالتخلية وتمر بالتحلية ثم تنتهي بالتجلية فالتخلية عملية تطهيرية لكل الدواعي والبواعث على الشهوات في القلوب وإقامة الصوارف والمصدات على المنافذ المؤدية لها وإزالة آثارها وصقلها لكي يتم بعد ذلك إعدادها لحالة التحلية التي تركز على ملئ القلوب ببواعث ودواعي الخير والفضيلة والمثالية لتصبح صفحة بيضاء مشرقة لتبدأ بعد ذلك حالة التجلية التي يتجلى فيها القلب بإشراقاته فيستشرف الصور الغائية للأعمال وتتمثل له النتائج وهو في ساحة المقدمات مما يجعله محسنا لعمله ومخلصا لربه ومتشوقا للقائه فما عند الله خير وأبقى

فهناك علاقة بين الصيام ونقائه وبين القلوب وصفائها وبين روحانية الصيام وسلوك الصائمين وبين نفحاته وتجليات النفوس ورفرفاتها في الآفاق العليا من الفضيلة والتسامي

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