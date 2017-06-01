 هنا الأسعار الجديدة للتبغ ومشروبات الطاقة والغازية | فيفاء أون لاين
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

بعد إضافة الضريبة الانتقائية

هنا الأسعار الجديدة للتبغ ومشروبات الطاقة والغازية

هنا الأسعار الجديدة للتبغ ومشروبات الطاقة والغازية
فيفاء أون لاين - متابعة

ينتظر أن يبدأ بيع منتجات التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بالتسعيرة الجديدة، بعد إضافة الضريبة الانتقائية لأسعارها في العاشر من يونيو الجاري، والذي يوافق الـ 15 من شهر رمضان المبارك.

وستزيد أسعار منتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، أما المياه الغازية فستزيد بنسبة 50%، حيث ستصبح عبوة الدخان للماركات المنتشرة ما بين 18 إلى 24 ريالاً، أما المياه الغازية سيبلغ سعر العبوة 2.25 ريالاً بدلاً من ريال ونصف، أما الزجاجة حجم 2.25 لتراً فسيبلغ سعرها 7.5 ريالات بدلاً من 5 ريالات، وفقاً لـ”عكاظ”، فيما ستتراوح أسعار مشروبات الطاقة بين 4 ريالات و12 ريالاً للعبوة الواحدة.

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