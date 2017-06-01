هنا الأسعار الجديدة للتبغ ومشروبات الطاقة والغازية

ينتظر أن يبدأ بيع منتجات التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بالتسعيرة الجديدة، بعد إضافة الضريبة الانتقائية لأسعارها في العاشر من يونيو الجاري، والذي يوافق الـ 15 من شهر رمضان المبارك.

وستزيد أسعار منتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، أما المياه الغازية فستزيد بنسبة 50%، حيث ستصبح عبوة الدخان للماركات المنتشرة ما بين 18 إلى 24 ريالاً، أما المياه الغازية سيبلغ سعر العبوة 2.25 ريالاً بدلاً من ريال ونصف، أما الزجاجة حجم 2.25 لتراً فسيبلغ سعرها 7.5 ريالات بدلاً من 5 ريالات، وفقاً لـ”عكاظ”، فيما ستتراوح أسعار مشروبات الطاقة بين 4 ريالات و12 ريالاً للعبوة الواحدة.