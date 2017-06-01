لهذا السبب .. مُنعت 95 زيجة بجازان

أسهم مركز فحص ما قبل الزواج بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان في منع 95 زواجا غير متوافق كان من المؤكد أن تؤدي في حال إتمام الزواج إلى أطفال مصابين بالأمراض الوراثية. وقال مدير مستشفى الملك فهد المركزي الدكتور عبدالمطلب النجمي إن «عدد مراجعي مركز فحص ما قبل الزواج بالمستشفى خلال الـ6 أشهر الماضية كان 2621 مراجعا، منهم 1907 عينات سليمة، و385 حامل أنيميا منجلية، و19 عينة مصابة بالأنيميا المنجلية، و76 عينة حامل للثلاسيميا، وحالة واحدة مصابة، و289 حالة اشتباه حامل للثلاسيميا، وتم اكتشاف 10 حالات هيمو جلوبين غير طبيعي، و28 حالة لفيروس الكبد«ب»، وحالتان لفيروس الكبد «ج» وحالة لفيروس نقص المناعة المكتسبة».

وأوضح النجمي أن «المركز أصدر خلال 180 يوما الماضية 975 شهادة توافق زواج بين الطرفين، و95 شهادة عدم توافق صحي».

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