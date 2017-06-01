“العمل” تتفاعل مع شكوى تقدم بها عاملين بمنشأة في جازان وتوقف خدماتها

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الوزارة تتابع باهتمام شكوى تقدم بها مجموعة من العاملين السعوديين في إحدى المنشآت بمنطقة جازان، تأخرت في صرف أجور عامليها لأكثر من ثلاثة أشهر، مؤكداً بأن الوزارة اتخذت الإجراءات النظامية بحق المنشأة بما يكفل حفظ حقوق العاملين فيها.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، إن فرق التفتيش وقفت ميدانيا في مقر المنشأة المخالفة، حيث تم ضبط عدد من المخالفات، وإيقاف الخدمات عن المنشأة، والذي يتم إلكترونياً فور تأخر أي منشأة عن دفع الأجور لعامليها، وإحالة القضية إلى الهيئة الابتدائية للنظر فيها.

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